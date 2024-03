Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Karfreitag, 29.03.2024

Leer (ots)

++Diebstahl eines E-Scooters++Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr++

Diebstahl eines E-Scooters

Emden - Am Donnerstag wurde gegen 13:30 Uhr ein E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet. Dieser stand für einen kurzen Moment von der Eigentümerin unbeobachtet und unverschlossen vor der Apotheke in der Hermann-Allmers-Straße. Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder den Verbleib des E-Scooters machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr

Emden - Gegen 00:35 Uhr des Karfreitages wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Wilhelm-Hauff-Straße gerufen. Dort war eine 41-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Emden gestürzt. Ursächlich hierfür war, so deren Angaben, dass sie von einem Pkw von hinten angefahren worden sei. Der oder die Pkw-Fahrer/-in sei jedoch trotz des Unfalles weitergefahren. Die E-Scooter-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Bei der Aufnahme des Falles mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die 41-jährige alkoholisiert ist. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell