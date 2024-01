Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 21.01.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl eines Mountainbikes

Aurich - Am 11.01.2024, gegen 18:00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem Fahrradständer eines Lebensmittelgeschäftes am Pferdemarkt, ein gelb-schwarzes Mountainbike der Marke Cannondale. Die Eigentümerin zeigt die Tat erst nachträglich am Samstagabend an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.

Ladendiebstahl aus Supermarkt

Aurich - Ein alkoholisierter 38-Jähriger entwendete aus einem Lebensmittelgeschäft am Pferdemarkt am Samstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, diverse Waren. Er konnte durch Angestellte hierbei beobachtet werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unbezahlte Taxifahrt

Upende - Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, wurden vier, zurzeit unbekannte, junge Männer durch ein Taxi im Bereich der tom-Brook-Straße in Südbrookmerland abgesetzt. Die Männer verließen das Taxi, ohne den offenstehenden Betrag zu zahlen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert mit E-Scooter gefahren

Aurich - Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer in Aurich mit seinem E-Scooter kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige Auricher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unerlaubt von der Unfallstelle weggefahren

Südbrookmerland - Am frühen Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich bei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Handelsring, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten roten Hyundai i20 einer 56-jährigen Auricherin und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Vorfall, verblieben jedoch nicht bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Diese und weitere Zeugen werden nun gebeten sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Ladendiebstahl durch mehrere Personen

Norden - Zu einem Ladendiebstahl durch insgesamt drei Personen ist es am Samstag gegen 20:40 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Gewerbestraße gekommen. Die drei Männer aus Norden (35, 40 u. 53 Jahre alt) entnahmen Waren aus den Regalen und bezahlten an der Kasse lediglich einen geringen Teil davon. Mit dem Rest, der sich in Hosen- und Jackentaschen befand, passierten sie den Kassenbereich. Hier wurden sie durch das Personal angehalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen die Männer ein. Zudem wurde ihnen seitens des Lebensmittelgeschäftes ein Hausverbot erteilt.

Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert im Pkw unterwegs

Rechtsupweg - In der Junkerstraße ist am Samstag gegen 14:40 Uhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Großheide durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurden 0,7 Promille gemessen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Unerlaubt von der Unfallstelle weggefahren

Norden - Auf dem Parkdeck des "Norder Tor" ist es am Samstag in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten blauen Honda Jazz eines 39-jährigen Norders. Der Pkw wurde hinten links am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seine Beteiligung an dem Vorfall anzugeben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Norder Polizei zu melden (Tel. 04931-9210).

Alkoholisiert einen Unfall verursacht

Krummhörn - Auf der Landesstraße in Rysum ist es am Samstag gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Krummhörner setzte auf der Landesstraße mit seinem Transporter zurück und stieß dabei gegen einen hinter ihm fahrenden Pkw eines 39-jährigen Mannes, wodurch Sachschaden entstand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Transporters nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkonzentration ergab vor Ort über ein Promille. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen.

Von der Straße abgekommen und geflüchtet

Rechtsupweg - Im Zeitraum von Freitag (18:00 Uhr) bis Samstag (17:30 Uhr) ist es im Einmündungsbereich Leezdorfer Straße / Kienholzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach ersten polizeilichen Feststellungen ist hier ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurden eine Hecke und ein Stromkasten beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Krummhörn - Ein 41-jähriger Mann aus Uttum ist am Sonntagmorgen gegen 06:20 Uhr mit seinem Transporter in der Kreuzstraße durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt. Dem Mann wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Angefahrenes Reh zurückgelassen

Norden - Auf der Störtebeker Riede in Leybuchtpolder wurde der Polizei am Sonntag gegen 06:50 Uhr ein verletztes Reh gemeldet. Eingesetzte Polizeibeamte konnten feststellen, dass das Tier vermutlich nach einer Kollision mit einem Fahrzeug schwer verletzt zurückgelassen wurde. Das Tier musste durch die Beamten von seinen Leiden erlöst werden. Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzrecht aufgenommen. Personen, die Hinweise auf ein unfallbeteiligtes Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell