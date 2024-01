Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 20.01.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - Am Freitagnachmittag, gegen 16:05 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Popenser Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 30-jähriger Mann aus Aurich entwendete Waren im Wert von knapp 550 Euro und flüchtete aus dem Geschäft. Er konnte jedoch durch Angestellte verfolgt und festgehalten werden. Für Folgemaßnahmen wurde der Mann der Polizeidienststelle zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brand einer Papiertonne

Südbrookmerland - Eine Papiertonne, die in der Schulstraße in Münkeboe stand, ist am Freitagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, bei einem Brand zerstört worden. Anwohner wurden auf den Vorfall aufmerksam und löschten die Tonne. Wie es zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Aurich - Ein 39-jähriger Mann aus Südbrookmerland befuhr am Freitagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, mit seinem Ford Fiesta die Straße "Meedlandsreihe" in Richtung Raher Straße. Ebenfalls im Fahrzeug befand sich der 7-jährige Sohn. Der Mann wollte an einem geparkten Transporter vorbeifahren, als ihm ein 25-jähriger Mann aus Aurich mit seinem Mercedes entgegenkam. Aufgrund der Engstelle konnte der 39-jährige Mann nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden PKW. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen im Ford leicht verletzt. Weiterhin wurde der Ford gegen den geparkten Transporter gestoßen, der ebenfalls beschädigt wurde. Zur besseren Aufklärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und mit mehreren Straftaten

Ihlow - Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr. Ein 71-jähriger Mann aus Ihlow befuhr mit seinem PKW die Auricher Straße in Westerende-Kirchloog aus Riepe kommend und wollte von dort nach rechts in die Loogstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Mann aus Ihlow mit seinem S-Pedelec den Radweg in gleicher Richtung wie der PKW-Fahrer. Beim Abbiegen übersah der 71-jährige Mann den Radfahrer. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Unmittelbar nach dem Unfall entfernte sich der Radfahrer jedoch von der Unfallstelle. Er konnte wenig später von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug nicht versichert war, er keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte und mit knapp 0,6 Promille alkoholisiert war. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden und Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

