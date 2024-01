Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 4. Januar, in Aurich ereignet haben soll. Gegen 15 Uhr hielten sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße mehrere Jugendliche auf. Sie sollen vor Ort einen Jungen zu einem Ladendiebstahl gedrängt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können. Möglicherweise gibt es Personen, die auf dem Parkplatz die Gruppe Jugendlicher gesehen haben oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Marienhafe einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Container auf einer Baustelle in der Rosenstraße. Es entstand Sachschaden, entwendet wurde aber augenscheinlich nichts. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

