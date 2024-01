Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Frontalzusammenstoß ohne Verletzte/Neuschoo - Auto landet im Graben

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Frontalzusammenstoß ohne Verletzte

In Holtgast hat es am Mittwoch einen Unfall gegeben. Ein 34-jähriger Traktor-Fahrer fuhr gegen 10 Uhr auf der Utgaster Straße in Richtung Damsum. Auf Höhe der Hausnummer 54 musste der Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Durch die Glätte kam der Trecker ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden 56-jährigen LKW-Fahrer zusammen. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Neuschoo - Auto landet im Graben

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Neuschoo im Graben gelandet. Nach ersten Erkenntnissen war der 29-jährige Land-Rover-Fahrer auf der Straße Alter Weg unterwegs und fuhr nicht witterungsangepasst. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in einen angrenzenden Graben. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

