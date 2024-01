Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autofahrerin überschlug sich

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Wittmund. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin fuhr gegen 19.20 Uhr auf der Straße Hohefeld in Richtung Collrunge und verlor auf der glatten Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

