Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Autofahrer landet im Graben

In Wirdum ist am Dienstagabend ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 21-Jährige fuhr gegen 20 Uhr mit einem VW auf der Grimersumer Straße in Richtung Wirdum. Nach ersten Erkenntnissen wollte er einem Tier ausweichen und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und landete in einem Straßengraben. Der 21-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Marienhafe - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis hat die Polizei am Dienstag in Marienhafe gestoppt. Der 33-jährige Mann fuhr gegen 11 Uhr mit einem Auto im Bereich der Burgstraße, als die Beamten ihn anhielten. Sie stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Upgant-Schott - Frau auf E-Scooter verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto kam es am Montag in Upgant-Schott. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 40-jährige Opel-Fahrerin auf der Kirchstraße und wollte in den Kreisverkehr fahren. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 24-jährige Frau auf einem E-Scooter und erfasste sie. Die 24-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Leezdorf - Autofahrerin kollidiert mit Baum

Im Junkersweg in Leezdorf ist am Montagabend eine Autofahrerin mit einem Baum kollidiert. Die 30-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit einem BMW in Fahrtrichtung Leezdorfer Straße und verlor offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Leezdorf - Autofahrerin überschlug sich

Am Dienstagmorgen kam es auf der Leezdorfer Straße in Leezdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Fiat-Fahrerin war gegen 6.30 Uhr in Richtung Hauptstraße unterwegs und geriet auf der glatten Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern. Sie verlor die Kontrolle über den Fiat, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Betonpfeiler eines Weidezauns. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Norden ereignet. Zwischen 13.15 Uhr und 13.25 Uhr fuhr ein Volvo-Fahrer auf der Neuwesteeler Straße in Richtung Königsweg, als ihm ein Pritschenwagen entgegenkam und seinen Außenspiegel touchierte. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Beifahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstag die Beifahrerin in einem Skoda verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr gegen 12.40 Uhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer auf der Heerstraße stadteinwärts und wollte nach rechts in die Straße Am Schlicktief abbiegen. Er geriet beim Abbiegen ins Schleudern und prallte mit einer 54-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen, die verkehrsbedingt an der Einmündung hielt. Die 82-jährige Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Norden - Pedelec-Fahrerin gestürzt

Eine 22-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Dienstag in Norden schwer gestürzt. Die Frau fuhr gegen 17 Uhr auf der Wurzeldeicher Straße und wollte nach links in die Stellmacherstraße abbiegen. Sie stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

