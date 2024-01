Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Taxifahrer geprellt

Ein Taxifahrer ist am Sonntagmorgen in Südbrookmerland um knapp 70 Euro geprellt worden. Zwischen 6 und 7 Uhr nahm sich ein bislang unbekannter Mann bei einer Diskothek in der Moorhuser Dorstraße ein Taxi und ließ sich nach Emden in die Dollartstraße / Ecke Torumer Straße fahren. In Emden angekommen gab der Mann an, nicht genügend Bargeld und auch keinen Personalausweis als Pfand dabeizuhaben. Den Restbetrag in Höhe von fast 70 Euro wollte er angeblich von zu Hause holen, jedoch kehrte er nicht mehr zu dem wartenden Taxifahrer zurück. Der Mann wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Regenjacke, eine helle Hose und schwarze Turnschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Person machen können, auf die eine solche Beschreibung passt. Hinweise werden unter 04941 606215 erbeten.

Aurich - Zusammenstoß auf Kreuzung

Auf der Kreuzung der Langefelder Straße zum Hünenschlootweg hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem Mercedes auf dem Hünenschlootweg und missachtete nach ersten Erkenntnissen beim Überquerend der Langefelder Straße einen von rechts kommenden 41-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Großefehn - Autofahrer kollidiert mit Telefonmast

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Großefehn mit einem Telefonmast kollidiert. Der 19-Jährige fuhr gegen 14 Uhr mit einem Renault auf dem Timmeler Hauptweg und verlor kurz hinter der Brücke in Fahrtrichtung Bagband auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro.

Aurich - Fahrradfahrer war betrunken

Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Aurich gestoppt. Die Beamten hielten den 17-Jährigen gegen 0.45 Uhr im Bereich der Esenser Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von knapp 1,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Aurich - Autofahrer war berauscht

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer in Aurich angehalten und kontrolliert. Der 31-jährige Mann war im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff Amphetamin. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

