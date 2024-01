POL-AUR: Neuharlingersiel - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Esens - Gegen Verkehrsschilder und geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - E-Bike gestohlen Unbekannte Täter haben am Samstag ein E-Bike in Esens gestohlen. Das graue Zweirad der Marke Prophete wurde um 14 Uhr am Unterstand des Bahnhofes in der Straße An der Eisenbahn abgestellt. Um 21 Uhr war es nicht mehr vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose Telefon: ...

