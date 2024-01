Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Berauscht gefahren/Aurich - Fahren ohne Führerschein/Aurich - Unfallflucht/Wiesmoor - Fahrer dank Zeugenhinweise ermittelt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Berauscht gefahren

Polizeibeamte hielten am Montag einen Motorradfahrer in Lütetsburg an. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 24-jährige Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Fahren ohne Führerschein

Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Montag ohne Führerschein durch Aurich gefahren. Eine Polizeistreife hielt die Frau um 21.35 Uhr in der Von-Jhering-Straße an und stellte fest, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht

Eine unbekannte Autofahrerin entfernte sich am Montag nach einem Unfall unerlaubt. Gegen 7.35 Uhr fuhr die Fahrerin eines silbernen BMW auf der Oldersumer Straße in Richtung Aurich. Beim dortigen Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt eines 17-jährigen Radfahrers, welche in Richtung Johannes-Diekhoff-Straße fuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Fahrradfahrer verletzte sich dadurch leicht. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zur Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Fahrer dank Zeugenhinweise ermittelt

Wie bereits berichtet, entzog sich ein Motorradfahrer in der Nacht zum 12.08.2023 in Großefehn einer Polizeikontrolle. Trotz eindeutiger Anhaltesignale und Martinshorn setzte der Fahrer, unter Missachtung mehrere Verkehrsregeln, seine Fahrt fort. Nach dem dazugehörigen Presseaufruf meldeten sich mehrere Zeugen. Durch deren Aussagen konnte der Motorradfahrer zweifelsfrei ermittelt werden. Der 21-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell