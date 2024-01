Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upende - Unfallflucht/Hinte - Unerlaubt entfernt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upende - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist in der letzten Woche in Upende geflüchtet. Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf einem Parkplatz in der Tom-Brook-Straße gegen einen dortigen Verkaufsstand. Der Stand wurde dadurch beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt. Tatzeitraum ist der 07.01.2024 bis 14.01.2024. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Hinte - Unerlaubt entfernt

Ein Autofahrer hat sich in Hinte nach einem Unfall unerlaubt entfernt. Der bisher unbekannte Autofahrer touchierte am Samstag, 06.01.2024, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.10 Uhr, einen grauen Mazda. Der Mazda stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Brückstraße, auf Höhe der Hausnummer 2. Der Verursacher beschädigte durch den Zusammenstoß den linken Außenspiegel des Autos und flüchtete anschließend vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

