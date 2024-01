Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 13.01.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Ein 27-jähriger Mann aus Aurich wurde durch Beamte der Polizei Aurich in der Freitagnacht kontrolliert, als dieser mit seinem Pkw den Hoheberger Weg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein entsprechender Vortest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei kontrollierte am Freitag gegen 10:20 Uhr in der Straße Am Norder Tief einen Pkw. Der Pkw wurde von einem 59-jährigen Mann aus Norden geführt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügte. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Norden - Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Eine 43-jährige Frau aus Norden ist am Freitag gegen 10:35 Uhr auf der Norddeicher Straße durch die Polizei kontrolliert worden. Die Frau war dort mit ihrem Pkw unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, wonach die Frau während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. So verlief ein Vortest positiv hinsichtlich einer Beeinflussung von Kokain. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Utarp - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitagabend wurde in Utarp auf der Narper Straße ein 31-jähirger Pkw-Fahrer aus Aurich mit seinem Pkw von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friedeburg - Fahren unter Alkoholeinfluss und Urkundenfälschung

Am Freitagnachmittag wurde in Friedeburg, Wieseder Straße, ein 47- jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert 0,74 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Pkw war ebenfalls mit falschen Kennzeichen gekennzeichnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Pkw-Schlüssel und Kennzeichen sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell