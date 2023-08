Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Hude

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstag, 01. August 2023, einen Diebstahl in einem Discountmarkt in Hude verübt. Der Mann floh anschließend zu Fuß durch Hude. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann hielt sich um 14:10 Uhr in einem Discountmarkt in der Langenberger Straße, Höhe Hermann-Allmers-Straße, auf und nahm zwei Elektroartikel an sich. Ohne diese zu bezahlen, verließ er den Markt und flüchtete in Richtung Bahnhof. Zeugen sahen ihn noch auf Grundstücken in der Straße "Stöverskamp", gestellt werden konnte er aber nicht mehr. Der Mann wurde von den bisher bekannten Zeugen übereinstimmend beschrieben als:

- ungefähr 20 bis 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - von schlanker/sportlicher Statur - dunkle, kurze Haare - bräunlicher Hautton - trug dunkle Kleidung - und einen dunkelblauen Rucksack

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Dies gilt insbesondere für zwei Kundinnen im Einkaufsmarkt, die im Kassenbereich unmittelbaren Kontakt zum gesuchten Mann hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell