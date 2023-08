Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Diebstahl in einem Einkaufszentrum in Brake

Delmenhorst (ots)

Drei Personen haben am Dienstag, 01. August 2023, gegen 16:00 Uhr, einen schweren Diebstahl in einem Einkaufszentrum in der Weserstraße in Brake begangen. Eine Person wurde vom Ladendetektiv gestellt, zwei weitere durch die Polizei.

Der Detektiv beobachtete im Markt eine Frau, die diverse Drogerieartikel in einen mitgeführten Einkaufskorb legte und diese später in einer Handtasche verstaute. Auf das Kassenband legte sie lediglich ein Getränk und wurde nach dem Passieren der Kasse vom Detektiv angesprochen. Im Büro händigte sie ihm die Drogerieartikel aus. Zuvor verständigte Beamte der Polizei Brake durchsuchten die Frau und fanden weiteres Diebesgut. Insgesamt hatte sie Waren im Wert von ungefähr 400 Euro entwendet. Die 27-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen.

In der Nähe des Marktes trafen weitere Beamte auf zwei Personen aus Elsfleth, mit denen die 27-Jährige im Markt gesehen wurde. Ein 55-jähriger Mann hatte den Parkplatz zusammen mit einer 45-jährigen Mitfahrerin mit einem Pkw verlassen und wurde von den Beamten in der Stieglitzstraße gestoppt. Der 55-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Weil der Verdacht bestand, die drei Personen könnten als Bande agieren, wurde der Pkw durchsucht. Dabei wurde weiteres Diebesgut im Wert von ungefähr 1.000 Euro gefunden.

Gegen die drei Personen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls als Bande eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme ihrer Telefone an. Das Diebesgut wurde ebenfalls in Verwahrung genommen. Die 27-Jährige, die über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, musste zur Sicherung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Das Ausländeramt des Landkreises Wesermarsch leitete aufenthaltsrechtliche Maßnahmen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell