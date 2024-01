Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Dornum - Betrunken gefahren

Norden - Autofahrerin war berauscht

Norden - Unfallflucht im Warfenweg

Aurich - Auto touchiert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Zu einem Einsatz ist die Polizei in der Nacht zu Freitag gegen 2 Uhr in die Straße Utlandshörn in Norden gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war es in einer Unterkunft zwischen mehreren Bewohnern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Vier Personen wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Beamten fertigten vor Ort entsprechende Strafanzeigen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Betrunken gefahren

Einen betrunkenen Transporterfahrer hat die Polizei am Donnerstag in Dornum angehalten. Der 35-Jährige fiel der Polizei auf der Schatthauser Straße aufgrund seiner Fahrweise auf. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von knapp 1,1 Promille fest. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Autofahrerin war berauscht

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Norden von der Polizei gestoppt worden. Die Frau stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Methamphetamin und Amphetamin. Der 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallflucht im Warfenweg

Im Warfenweg in Norden hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 14 Uhr und 21.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen grauen Opel Corsa am Fahrbahnrand. Der Unfall passierte in Fahrtrichtung der Straße Im Spiet auf Höhe der Hausnummern 27/29. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto im Breiten Weg touchiert

In Aurich kam es im Breiten Weg zu einer Unfallflucht. Am Straßenrand touchierte ein bislang Unbekannter zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr einen grauen Seat Ibiza und flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell