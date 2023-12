Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

07. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 06.12.2023 - Lütjensee / Tremsbüttel

Gestern Abend (06.12.2023) kam es in der Lasbeker Straße in Tremsbüttel zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gegen 17.40 Uhr vernahm ein Bewohner des Hauses ungewöhnliche Geräusche und ging diesen nach. Im Erdgeschoss bemerkte er dann drei aus dem Haus flüchtende Personen und stellte anschließend eine gewaltsam geöffnete Nebeneingangstür fest.

Die drei Tatverdächtigen, vermutlich männlich, konnten beschrieben werden als ca. 160 cm -170 cm groß. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Mützen.

In Lütjensee, in der Straße Deepenstegen, haben Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner am 06.12.2023, zwischen 07.10 Uhr und 17.00 Uhr, ausgenutzt und sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft.

In beiden Fällen können noch keine Angaben zur Art des Stehlguts und zur Höhe der entstandenen Sachschäden gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tremsbüttel bzw. Lütjensee gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

