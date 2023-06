POL-WES: Moers - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest

Moers (ots) - Zwei jungen Polizeikommissaren gelang es am Donnerstag gegen 01.55 Uhr, mutmaßliche Graffiti-Täter dingfest zu machen. Ein Zeuge war kurz zuvor an der Moerser Straße in Holderberg unterwegs gewesen, als er zwei Unbekannte wahrnahm, die an der dortigen Autobahnunterführung der A 57 die Fassade bemalten. Sofort rief der Mann über Notruf die Polizei. Als die beiden Kommissare eintrafen, liefen die beiden ...

