POL-RZ: Verkehrsunfall auf der B 208

Ratzeburg (ots) - 06. Dezember 2023 | Kreis Stormarn - 05.12.2023 - Glinde Gestern (05.12.2023) kam es in der Straße "Groothegen" in Glinde zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Art des ...

mehr