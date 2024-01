Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin angefahren

Eine 53-jährige Frau ist am Mittwoch auf einem Fußgängerüberweg in Aurich von einem Auto angefahren worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.20 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer auf der Raiffeisenstraße in Richtung Leerer Landstraße und übersah die Fußgängerin aufgrund der tiefstehenden Sonne. Er überrollte mit seinem Fahrzeug ihren Fuß. Die Frau wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - E-Scooter-Fahrer verletzt

In der Schützenstraße in Aurich kam es am Mittwochabend zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit einem E-Scooter in Fahrtrichtung Esenser Straße und wollte nach links in die Rudolf-Eucken-Allee abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 26-jährigen Audi-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

