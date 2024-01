Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Katalysator gestohlen

Großefehn - Auto auf Parkplatz beschädigt

Aurich - Beim Spurwechsel Auto touchiert

Aurich - Unfallflucht /

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte haben auf einem Betriebsgelände in Wiesmoor einen Diebstahl begangen. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, verschafften sich die Täter unbefugt Zugang zu einer Werkstatt an der Hauptstraße und entwendeten einen Katalysator von einem Fahrzeug. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Bereits Ende Dezember hat sich in Großefehn eine Unfallflucht ereignet. In der Kanalstraße II touchierte ein Unbekannter am Mittwoch, 27.12.2023, auf einem Parkplatz einen schwarzen BMW und verursachte einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unfall ereignete sich zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

In Aurich kam es am Dienstag auf der Von-Jhering-Straße zu einer Unfallflucht. Gegen 17.15 Uhr fuhr eine Frau mit einem schwarzen VW Passat auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Emden. Sie wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer touchiert, als dieser von der linken Fahrspur wechselte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Auf einem Parkplatz in der Alten Molkereistraße in Aurich hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 16.50 Uhr und 17.30 Uhr rangierte ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw auf dem Parkplatz einer Praxis und stieß beim Ausparken gegen einen schwarzen VW Tiguan. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Autofahrer. Er soll einen goldfarbenen VW Touran gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

