POL-AUR: Aurich - Fußgänger am Pferdemarkt angefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60 Jahre alter Fußgänger überquerte nach ersten Erkenntnissen gegen 2.30 Uhr die Fahrbahn der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Zingelstraße. Hierbei wurde er von einem 49-jährigen Autofahrer erfasst, der gerade auf der Großen Mühlenwallstraße in Fahrtrichtung Fischteichweg fuhr. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme regelte die Polizei vorübergehend den Verkehr auf der Kreuzung.

