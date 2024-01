Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Einbruch in Wohnhaus/Esens - Autoscheibe eingeschlagen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in Esens eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Hartwarder Straße und entwendeten persönliche Gegenstände. Tatzeitraum war Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110.

Esens - Autoscheibe eingeschlagen

In Esens haben unbekannte Täter eine Sachbeschädigung begangen. Sie schlugen in der Diedrich-Müller-Straße die Scheibe eines grauen Mercedes ein, welcher auf einem Parkplatz vor dem Wohnhaus stand. Tatzeit war Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell