POL-AUR: Wiesmoor - Auto zerkratzt/Aurich - Ladendiebstahl/Großefehn - Einbruch/Aurich - E-Scooter gestohlen

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto zerkratzt

Unbekannte Täter haben in Wiesmoor ein Auto zerkratzt. Sie beschädigten am Montag einen schwarzen VW, welcher auf einem Parkplatz in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 172, abgestellt war. Tatzeitraum war 15.20 Uhr bis 15.25 Uhr. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

Aurich - Ladendiebstahl

Zwei Männer haben am Montag mehrere Ladendiebstähle in Aurich begangen. In einem Lebensmittelgeschäft in der Raiffeisenstraße legten die 29 und 34 Jahre alten Männer nach ersten Erkenntnissen verschiedenste Waren in ihre Rucksäcke und versuchten, den Kassenbereich zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Beide konnten durch einen Mitarbeiter des Marktes gestellt werden. In ihren Rucksäcken fand die Polizei anschließend noch Waren aus anderen Geschäften. Insgesamt betrug der Wert des Diebesgutes über 400 Euro. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Großefehn - Einbruch

Unbekannte Täter brachen in die Lagerhalle eines Betriebes in Großefehn ein. Sie verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 9 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, in der Schmiedestraße gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände und der dortigen Halle. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Großefehn unter der Telefonnummer 04943 925660

Aurich - E-Scooter gestohlen

Am Montag haben unbekannte Täter einen E-Scooter in Aurich gestohlen. Das grünschwarze Elektrofahrzeug stand vor einem Einkaufszentrum im Fischteichweg, als es in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr durch unbekannte Täter entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

