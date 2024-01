Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Auto landet auf dem Dach im Graben

Eine 20-jährige Frau aus Moormerland fuhr am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße Im Extumer Moor in Walle und kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Das Auto kam auf einem wasserführenden Graben auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, konnte sich aber alleine aus dem Auto befreien. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Berme entstand leichter Sachschaden.

Großefehn - Alkoholisiert in Kanal gefahren

In Großefehn kam es am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer alkoholisierten Person. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein 62-Jähriger aus Großefehn mit einem Renault Kangoo auf der Straße Im Unterende Nord unterwegs und kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kam im dortigen Kanal zum Stehen, der Autofahrer konnte sich mit Hilfe eines aufmerksamen Ersthelfers eigenständig aus dem Auto befreien. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass der verunfallte Autofahrer erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille. In einem örtlichen Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Südbrookmerland - Fahrradfahrer stürzt bei Glätte

Ein 80-jähriger Mann aus Südbrookmerland war am Sonntag gegen 12.00 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Emder Straße in Südbrookmerland unterwegs. Vermutlich aufgrund von Glätte stürzte er und verletzte sich leicht im Gesicht. Er wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

Großheide - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 49-jähriger Mann aus Großheide fuhr am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr mit einem Auto auf der Schloßstraße in Großheide und wurde dort durch Beamte der Polizei Norden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eine 36-jährige Frau aus Norden fuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:18 Uhr mit einem Auto auf der Straße Zur Haltestelle in Großheide und wurde dort durch Beamte der Polizei Norden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

