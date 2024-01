Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Brand einer Pizzeria

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Brandgeschehen

Wiesmoor - Brand einer Pizzeria

Am frühen Montagmorgen gegen 04.30 Uhr wurde der Kooperativen Leitstelle Wittmund der Brand einer Pizzeria an der Hauptstraße in Wiesmoor mitgeteilt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesmoor und Polizei konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl sowie auch Flammen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes festgestellt werden. Durch das Eingreifen der Feuerwehr, die mit ca. 55 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Brandausdehnung und ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindert werden. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird sich auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell