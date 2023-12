Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots)

Zwischen dem 17.12.2023 und dem 16.12.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Mozartstraße in Offenbach. Bei der Tat schlugen die unbekannten Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein und gelangten hierüber in das Anwesen. Im Anwesen wurden mehrere Räume durchwühlt und Wertgegenstände entwendet.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell