POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Kandel (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Samstag, 16.12.2023, etwa in der Zeit von 18:00 Uhr - 21:00 Uhr, in der Schillerstraße in Kandel. In diesem Zeitraum war das nun beschädigte Fahrzeug, ein roter Mini Cooper, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. An diesem wurde, wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, der linke Außenspiegel abgeknickt. Neutrale Zeugen des ...

mehr