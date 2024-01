Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 06.01.2024

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Aus Frust Fensterscheibe eingeschlagen.

Ein 26-Jähriger aus Esens geriet am frühen Samstagmorgen mit anderen Besuchern einer Gaststätte an der Großen Mühlenwallstraße in Streit und schlug aus Frust mit der Faust eine Fensterscheibe des Lokals ein. Zunächst entfernte sich er Täter vom Ort, suchte aber gleich darauf eigenständig die Polizeidienststelle auf, um sich selbst anzuzeigen.

Ihlow - Einbruch in Kiosk.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in einen Kiosk an der Fennenstraße in Riepe eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang über die Eingangstür. Diebesgut wurde vermutlich nicht erlangt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweis zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw ohne Haftpflichtversicherung.

Am Samstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02:30 Uhr einen Pkw auf der Popenser Straße. Dabei stellten sie Beamten fest, dass der Pkw nicht versichert war. Gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm zudem untersagt.

Südbrookmerland - Geschwindigkeitsrausch durch Polizei beendet.

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Polizeistreife auf der Auricher Straße in Südbrookmerland auf einen BMW aufmerksam, der gegen 01:00 Uhr mit einer Geschwindigkeit von weit über 200 km/h in Richtung Georgsheil unterwegs war und dabei grob verkehrswidrig und rücksichtslos mehrere Fahrzeuge überholte. Der Pkw konnte durch die Polizei gestoppt werden. Dem 19-jährigen Fahrer aus der Samtgemeinde Hage wurde direkt vor Ort der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941/606215) zu melden.

Altkreis Norden

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

- keine presserelevanten Ereignisse -

