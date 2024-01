Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am Freitag ist ein 31-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto in Aurich unterwegs gewesen. Polizisten hielten gegen 2.30 Uhr einen Ford in der Von-Jhering-Straße an. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Unfall mit drei Leichtverletzten

Am Donnerstag ist es zu einem Unfall in Großefehn gekommen. Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 29-jähriger Range-Rover-Fahrer in Richtung Strackholt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrspur ab und touchierte dort einen entgegenkommenden Hyundai, der mit einem 58-jährigen Fahrer und einer 55-jährigen Beifahrerin besetzt war. Im Anschluss landete der Unfallverursacher mit seinem Range Rover in einem Straßengraben. Sowohl der 29-Jährige als auch die beiden Insassen des Hyundai wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren Totalschäden.

Hage - Unfall mit leichtverletztem Baby

Am Donnerstag hat eine 71-jährige Ford-Fahrerin in Hage einen Unfall verursacht. Gegen 17.30 Uhr war sie in Richtung Hage unterwegs und missachtete auf der Halbemonder Straße die Rot zeigende Ampel. Eine Frau mit Kinderwagen überquerte in diesem Moment die Straße. Der Ford touchierte den Kinderwagen, wodurch das darin liegende Baby leicht verletzt wurde. Es wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Brandgeschehen

Moordorf - Zeugen nach Heckenbrand gesucht

Bereits am 29.12.2023, gegen 16 Uhr, kam es im Kanalweg in Moordorf zu einem Heckenbrand. Durch das Feuer wurden auch ein angrenzender Carport und eine Blockhütte beschädigt. Der Schaden wird auf ungefähr 7000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei fünf Jugendliche, die auf dem Parkplatz des Moormuseums Silvesterraketen gezündet haben. Sie sollen ungefähr 15 bis 17 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie sollen auf Fahrrädern unterwegs gewesen sein. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter 04941 204200 zu melden.

