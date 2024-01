POL-AUR: Aurich - Unter Alkoholeinfluss gefahren/Aurich - Beim Abbiegen übersehen/Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Rechtsupweg - Roller entwendet In der Nacht auf Mittwoch wurde in Rechtsupweg ein Roller gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten das Kleinkraftrad der Marke Piaggio in der Kienholzstraße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose Telefon: ...

