Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Dornum - Betrunken auf E-Scooter unterwegs/Dornum - Unfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Mittwoch fuhr ein 23-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis durch Norden. Eine Polizeistreife hielt den Mann gegen 11 Uhr in der Heerstraße an. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Dornum - Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Polizisten haben am Mittwoch einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer angehalten. Während der Kontrolle in der Bahnhofstraße stellte sich heraus, dass der 63-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test zeigte eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille an. Weiterhin bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Der Fahrer muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

Dornum - Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch kam es in Dornum zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Autofahrer geriet auf dem Papenbrücker Weg mit seinem Skoda in den Grünstreifen und landete in einem Graben. Während der polizeilichen Unfallaufnahme bestätigte ein Test den Verdacht, dass der unverletzte Autofahrer alkoholisiert sein könnte. Der Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell