Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Radfahrer contra Auto

Am Sonntag trug ein 43-Jähriger nach einem Zusammenstoß in Uttenweiler Verletzungen davon.

Ulm (ots)

Ein 43-jähriger Radfahrer war gegen 11.30 Uhr in der Weiherstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Ortsmitte und bog nach links ab. In der Weiherstraße fuhr ein 71-Jähriger mit einem Mercedes. Der war in Richtung Jakob-von-Stein-Straße unterwegs. An der Einmündung übersah der Autofahrer den abbiegenden Radler. Der hatte Vorfahrt. Das Rennrad des 43-Jährigen wurde von dem Auto am Hinterrad touchiert. Der 43-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. An dem Mercedes und dem Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

++++1265709(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell