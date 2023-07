Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Ballenpresse fängt Feuer

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntag bei einem Brand bei Uttenweiler.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war ein Mann mit seinem Traktor auf der Straße zwischen Offingen und Aderzhofen unterwegs. An seinem Traktor war eine Ballenpresse angehängt. Die fing kurz nach Ortsausgang Offingen während der Fahrt Feuer. Der Landwirt konnte noch die landwirtschaftliche Zugmaschine abkuppeln, so dass der Traktor unversehrt blieb. Die Ballenpresse hingegen geriet in Vollbrand. Den löschte die Feuerwehr, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort waren. Die Ballenpresse war kurz zuvor auf einem nahegelegenen Feld im Einsatz. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich während der Fahrt das Reststroh durch überhitzte Lager in der Ballenpresse entzündet hatte. An der Presse entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

