POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 06./07.01.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Person landet in Gewahrsamszelle

Eine private Feierlichkeit lief nach Konsum alkoholischer Getränke etwas aus dem Ruder, nachdem es untereinander zum Streit kam. Da eine Person sich aggressiv zeigte, wurde die Polizei hinzugerufen. Als die Beamten gegen 19:45 Uhr vor Ort eintrafen, stürmte die genannte Person, ein 49-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Brookmerland, in aggressiver Weise auf einen Bekannten zu, konnte jedoch von den Beamten davon abgehalten werden. Der Mann zeigte sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv. Da dieser sich nicht beruhigen ließ, einem ausgesprochenem Platzverweis nicht nachkam und einen Alkoholwert von über 2 Promille hatte, wurde er letztlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es mussten mehrere Strafverfahren eingeleitet werden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Im Warfenweg ist es am Samstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 21:20 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach ersten Feststellungen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug der linke Außenspiegel eines geparkt abgestellten Opel Corsa touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder seine Beteiligung in geeigneter Art und Weise anzugeben. Der beschädigte Pkw war in Höhe des Hauses Nr. 29 abgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden in Verbindung zu setzen (Tel. 04931-9210)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Handtasche entwendet

Einer 53-jährigen Frau aus Südbrookmerland ist am Samstag, gegen 14:45 Uhr, die Handtasche im Einkaufszentrum "Norder Tor" entwendet worden. Die Frau befand sich zu dieser Zeit in einem dortigen Bekleidungsgeschäft und hatte ihre Handtasche kurz abgelegt, um ein Kleidungsstück anzuprobieren. Kurze Zeit später stellte die Geschädigte fest, dass ein unbekannter Täter die Tasche entwendet hatte. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, wenden sich bitte an die Norder Polizei (Tel. 04931-9210).

Marienhafe - Hausfriedensbruch

Ein 30-jähriger Mann aus Leezdorf hat sich am Samstagabend im stark alkoholisierten Zustand auf dem Gelände einer Tankstelle in der Burgstraße aufgehalten. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme sowie der Feststellung seiner Identität wurde bekannt, dass für den Mann ein Hausverbot für das gesamte Tankstellengelände bestand. Durch die Betreiberin der Tankstelle wurde Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gegen den Mann gestellt. Dem 30-Jährigen wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt.

Weitere Meldungen

Großheide - Verstorbene Person im Straßengraben Am frühen Nachmittag, gegen 14:15 Uhr, wurde die Polizei Norden über das Auffinden einer leblosen Person informiert. Eine Gruppe Boßler hatte an der Coldinner Straße eine im Straßengraben liegende, erwachsene Person vorgefunden und unverzüglich Rettungskräfte informiert. Vor Ort konnte durch diese nur noch der Tod festgestellt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zu den näheren Umständen aufgenommen. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise auf ein Verschulden durch Dritte. Im Rahmen des Einsatzes wurde ein Feuerwehrmann durch einen vorbeifahrenden Pkw leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Körperverletzung

Während der Abschiedsveranstaltung einer Gaststätte in der Wittmunder Straße, in Carolinensiel, kam es am 07.01.2024, gegen 02:50 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Gästen. Dieser führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Streitenden, wobei einer dem anderen mit der Faust ins Gesicht schlug. Nachdem der Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen wurde und sich beide etwas abreagiert hatten, waren sie schon wieder so verbunden, dass gemeinsam weiter getrunken werden konnte.

Utarp - Brand eines Einfamilienwohnhauses

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Dachgeschoss zu einer starken Hitzeentwicklung, die die Dämmung des Daches eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße, in Utarp, am 06.01.2024, gegen 13:00 Uhr, in Brand setzte. Hierdurch war zeitweise eine große Rauchentwicklung wahrzunehmen. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Das Haus ist im Anschluss vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach vorsichtiger Schätzung wird derzeit von einem Schaden von circa 80.000EUR ausgegangen.

