POL-SO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei gegen 23:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch in den Overweg 15 gerufen. Mitarbeiter der dort ansässigen Firma waren im Begriff, die Firma zu verlassen und stellten im Aufenthaltsraum fest, dass ein Fenster geöffnet war. In diesem Moment versuchte eine männliche Person durch das Fenster in das Gebäude zu klettern. Als er die Zeugen bemerkte, ließ er sofort von seinem Vorhaben ab und flüchtete in südliche Richtung. ...

