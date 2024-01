Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Auto gegen Radfahrer/Norden - Unfall mit schwerverletzter Person/Aurich - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Auto gegen Radfahrer

Am Montagmorgen hat es in Wiesmoor einen Unfall gegeben. Ein 68-jähriger VW-Fahrer bog gegen 7.35 Uhr vom Zwischenberger Weg nach rechts auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen 52-jährigen, vorfahrtberechtigten Radfahrer. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Norden - Unfall mit schwerverletzter Person

In Norden wurde am Montag eine Person schwer verletzt. Ein 72-jähriger Opel-Fahrer bog von der Straße am Schlicktief in die Heerstraße in Richtung Stadtmitte ab. Dabei übersah er eine 69-jährige Radfahrerin, welche vorfahrtberechtig war. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Am Montag ist ein Unfallverursacher in Aurich geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen eine am Straßenrand der Esenser Straße, Höhe Hausnummer 287, stehende Mülltonne. Die Tonne wurde durch den Unfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

