POL-AUR: Langeoog - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Einbruch in Wohnhaus Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in Esens eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Hartwarder Straße und entwendeten persönliche Gegenstände. Tatzeitraum war Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, ...

