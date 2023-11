Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Besonders schwerer Fall des Wohnungseinbruchsdiebstahls

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (10.11.2023), im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus im Gerstenweg die Glasscheibe der Balkontüre ein, öffneten diese und gelangten so ins Haus. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt. Das Diebesgut beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen/Enz unter der Telefonnummer 07042 9410 oder per E-Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

