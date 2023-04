LPI-EF: 2.000 Euro Sachschaden

Sömmerda (ots) - Ein Hausmeister stellte am Wochenende einen Dieb. In Sömmerda hatte ein polizeibekannter Mann am Samstagabend an einem Ärztehaus den Briefkasten einer Praxis aufgebrochen. Als der 39-Jährige mehrere Umschläge in den Händen hielt, lief er dem Hausmeister des Gebäudes in die Arme. Der Mann schritt beherzt ein. Er hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dank des couragierten Handels des Hausmeisters war die Straftat schnell aufgeklärt. (JN) ...

