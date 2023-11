Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (09.11.2023) 19.00 Uhr und Freitag (10.11.2023) 06.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter auf bislang nicht geklärte Weise in einen VW ein, der auf einem Parkplatz in der Spitzholzstraße, nahe eines zur Friedrich-Ebert-Straße gehörenden Mehrfamilienhauses in Sindelfingen stand. Alle Türen des Fahrzeugs waren lediglich angelehnt und Kleidungsstücke, die sich im PKW befunden hatten, lagen um den Wagen verstreut herum. Der Täter hatte den PKW offensichtlich durchsucht, wobei ihm ein Geldbeutel samt Inhalt in die Hände fiel, mit dem er sich aus dem Staub machte. Im Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente und Bank- sowie Kreditkarten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

