POL-LB: BAB 8

Leonberg: Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Auf der Bundesautobahn 8, München in Richtung Karlsruhe, kam es auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-Ost am Donnerstag (09.11.2023) gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 27-Jährige fuhr auf der rechten Fahrspur, als plötzlich ein links neben ihr fahrender Lkw nach rechts lenkte und mit dem VW kollidierte. Dadurch kam die VW-Lenkerin nach rechts von der Fahrspur ab, prallte frontal in die Betonschutzplanke und wurde dabei leicht verletzt. Der verursachende Lkw flüchtete im Anschluss. Während die 27-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste der VW, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand, abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei (Tel.: 0711 6869-0, E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de) sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem geflüchteten Lkw machen können.

