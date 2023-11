Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Unbekannte brechen in Haus ein, während die Besitzerin im Garten arbeitet

Ludwigsburg (ots)

Mit dreisten Einbrechern bekam es eine Frau am Donnerstagabend (09.11.2023) in der Enzweihinger Straße in Eberdingen-Hochdorf zu tun. Die Seniorin befand sich gegen 17:35 Uhr bei Gartenarbeiten, als sie ein Klirren vernahm. Kurz darauf entdeckte sie eine eingeschlagene und offenstehende Terrassentür. Als sie zwei dunkle Gestalten im Haus die Treppen hinaufrennen sah, forderte sie diese durch laute Rufe dazu auf, ihr Grundstück zu verlassen. Die noch unbekannten Täter flüchteten daraufhin wieder durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Es soll um zwei dunkel gekleidete, etwa 170 bis 180 cm große Personen gehandelt haben. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an welchen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bislang negativ. Entwendet haben die Täter den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

