POL-LB: Markgröningen: 31- und 27-Jähriger gehen auf LKW-Fahrer los

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Donnerstag (09.11.2023) zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Bauernstraße in Ditzingen eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte einen am Fahrbahnrand abgestellten BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 ...

