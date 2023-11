Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissigen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.11.2023) schlugen noch unbekannte Täter im Marbacher Weg in Bietigheim-Bissingen zu. Vermutlich um unentdeckt zu bleiben, beschädigten die Unbekannten insgesamt fünf Straßenlaternen, die hierauf ausfielen. Im Anschluss brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und stahlen Zigarettenpackungen sowie Bargeld. Der Wert des Diebesguts wie auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell