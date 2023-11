Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar

Pleidelsheim: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10.11.2023 / 11.11.2023) wurden durch bislang unbekannte Täterschaft in Freiberg und Pleidelsheim jeweils ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten sowie die Geldkassetten entwendet. Dazu wurde zunächst mit einer Flex die angebrachte Metallsicherung durchtrennt und anschließend der Automat aufgehebelt. Zur Höhe des Stehlgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 9000 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell