Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Diebstahl aus Schuppen

Auf einem landwirtschaftlichen Hof in Wiesmoor kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus Gebäuden eines Gehöfts an der Hauptstraße, zwischen Wiesederfehn und Wiesede, diverse Gerätschaften. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

In Aurich kam es am Mittwochmorgen in der Langefelder Straße zu einem Unfall. Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem Skoda auf der Langefelder Straße und kam in Höhe Hünenschlootweg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er beschädigte einen Baum und die Berme, blieb aber unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei rund 21.000 Euro.

Großefehn - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Eine 40-jähriger Seat-Fahrerin war gegen 7.50 Uhr auf der Kanalstraße Süd unterwegs. In Höhe der Hausnummer 150 stieß sie mit einer entgegenkommenden 33-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Fußgängerin verletzt

Auf einem Fußgängerüberweg in Aurich kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 9.55 Uhr ein 41-jähriger Ford-Fahrer in Fahrtrichtung Julianenburger Straße. In Höhe des Bürgermeister-Hippen-Platzes kam es nach ersten Erkenntnissen auf dem Zebrastreifen zu einem Zusammenstoß mit einer 33-jährigen Fußgängerin. Sie wurde leicht verletzt.

Ihlow - Beim Abbiegen kollidiert

In Westerende-Kirchloog (Gemeinde Ihlow) hat sich am Mittwoch gegen 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 31-jährige VW-Fahrerin wollte in Fahrtrichtung Aurich von der Friesenstraße nach links in die Holzlooger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden 23-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Nach dem Aufprall kollidierte der VW des 23-Jährigen noch mit einer Audi-Fahrerin, die an einer Einmündung wartete. Der 23-jährige VW-Fahrer und die Audi-Fahrerin wurden leicht verletzt. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

