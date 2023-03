POL-SI: Verkehrsunfall in Kreuztal - Verursacher war alkoholisiert - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots) - Ein 50-Jähriger ist am Mittwochmorgen (01.03.2023) in Kaan-Marienborn bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann befuhr mit seinem PKW den Brüderweg in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung übersah er beim Abbiegen einen 35-Jährigen, der auf der Hauptstraße in Richtung Siegen unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im ...

mehr