Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: 20 Einsätze der Feuerwehrabteilungen Eigeltingen

Eigeltingen (ots)

Zu insgesamt 20 Einsätzen wegen Schneebruch mussten die Feuerwehrabteilungen Eigeltingen am Wochenende ausrücken. Bereits am Freitagabend, 1. Dezember wurden 2 umgestürzte Bäume auf der K6119 von Eigeltingen Richtung Eckartsbrunn gemeldet. Hier beschädigte ein Stamm die Motorhaube eines KFZ, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Am Samstag, 2.12.23 war die Abteilung Eigeltingen 12mal, Honstetten 5mal und Heudorf einmal im Einsatz. Kurz nach 3 Uhr nachts ging die 1. Alarmierung ein. Über 20 Bäume wurden dann den ganzen Tag bis spät abends zersägt sowie 9 aus Sicherheitsgründen gefällt. Hier waren einige Ehrenamtliche 15 Stunden zum Schutz der Bevölkerung tätig. Den größten Aufwand hatten die Feuerwehrangehörigen aus Eigeltingen auf der L440 Richtung Heudorf. Auf der Strecke gab es immer wieder Bäume, die die Fahrbahn komplett versperrten. Hier sorgte auch ein Radlader dafür, dass die Straße schnellstmöglich freigeräumt werden konnte. Aufgrund der hohen Schneelast brachen Stämme und großen Äste ab, auch während der Säge- und Aufräumarbeiten. Ein Baum fiel hinter dem Löschgruppenfahrzeug um und verletzte zum Glück niemanden, es entstand auch kein Sachschaden. Die Frauen und Männer der Feuerwehren sorgen mit diesen Arbeiten für die Sicherheit der Bürger und begeben sich hier selbst in Lebensgefahr. Leider stoßen sie dabei manchmal sogar auf Unverständnis einiger Autofahrer, wenn Straßen teilweise oder ganz gesperrt werden müssen. Von Schneebruch betroffen waren mehrfach auch die L194 Richtung Aach und die K6119 Richtung Eckartsbrunn, hier hatte die Abteilung Honstetten auch am Sonntagvormittag gegen 8:45 Uhr noch einen Einsatz.

Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen