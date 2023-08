Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag | Gemeinsame Presseerklärung von StA Krefeld sowie Polizei MG und Viersen: 41-Jähriger nicht lebensgefährlich verletzt. Tatverdächtiger in U-Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mönchengladbach, Kempen (ots)

Der 38-Jährige, der am 17. August, gegen 23.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Kempen-Tönisberg einen 41-Jährigen mit Messerstichen verletzt haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft.

Laut Aussage der behandelnden Ärzte bestand durch die Stichverletzungen nicht - wie zunächst angenommen - Lebensgefahr.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Krefeld bewertete die Straftat als gefährliche Körperverletzung.

Ermittler führten den 38-Jährigen am Samstag, 19. August, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter vor. Er ordnete Untersuchungshaft an.

Hintergrund der Tat dürften nach derzeitigem Ermittlungsstand private Streitigkeiten gewesen sein.

Zur ursprünglichen Meldung:

"Gem. Presseerklärung der StA Krefeld sowie der Polizei Mönchengladbach & Viersen: 41-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Mordkommission ermittelt."

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5583460 (km)

