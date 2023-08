POL-MG: 8jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Mönchengladbach, Kempen (ots) - In Folge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kempen-Tönisberg ist ein 41-Jähriger am Donnerstag, 17. August, gegen 23.30 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Das Team eines Rettungswagens brachte den ...

mehr